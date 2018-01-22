Olay, 13.45 sıralarında, Sur ilçesi Urfa Kapı bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla surların üzerinde gezintiye çıkan ismi öğrenilemeyen genç, Urfa Kapı bölgesinde bulunan burcun içine girdi. Karanlıktan dolayı burcun içerisine bulunan çukuru görmeyen genç, düştü. Arkadaşlarının fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından genci, ambulansla hastaneye sevk etti. Gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Diyarbakır'da surlardan düşen genç ağır yaralandı
22.01.2018 - 14:54 | Son Güncelleme: 22.01.2018 - 14:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır tarihî Sur ilçesinde arkadaşlarıyla gezintiye çıkan bir genç, dengesini kaybederek surlardan aşağı düştü. Ağır yaralanan genç, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : Diyarbakır,Sur,haberler,yaralı,
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