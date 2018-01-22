Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 13.45 sıralarında, Sur ilçesi Urfa Kapı bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla surların üzerinde gezintiye çıkan ismi öğrenilemeyen genç, Urfa Kapı bölgesinde bulunan burcun içine girdi. Karanlıktan dolayı burcun içerisine bulunan çukuru görmeyen genç, düştü. Arkadaşlarının fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından genci, ambulansla hastaneye sevk etti. Gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.