Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar geliyor... Geçtiğimiz haftalardan bu yana yapılan 'İstanbul'a kar geliyor' uyarıları bu gece gerçekleşecek. Bugünden itibaren sıcaklıklar düşüyor ve Türkiye, Trakya üzerinden giriş yapacak yeni bir soğuk ve yağışlı hava etkisi altına giriyor. Bugün Edirne’nin iç kesimlerinden gelecek kar haberleri, İstanbul, Ankara ve İzmir’de karla karışık yağmur olarak görülecek. Yarından itibaren ise hava sıcaklıkları iyiden iyiye düşüyor… Peki kar ne zaman yağacak? İşte İstanbul kar haberleri...

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Bugün İstanbul’da 10 derece civarında seyredecek olan sıcaklıklarla beraber yağmur yağışı görülecek. Gece saatlerinden itibaren hızla düşecek olan sıcaklıklarla birlikte yarın ve çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor. İstanbul’un yüksek kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor.

HAFTA SONUNA KADAR YURDU TERK EDECEK



Gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası uzun süreli etkili olmayacak. Hafta sonuna ise yurt geneli parçalı bulutlu bir havayla girecek ve hava sıcaklıkları yükselmeye başlayacak.

TRAKYA İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji’nin tahminlerine göre Trakya’ya sağanak yağış uyarısı geldi. Trakya kesiminde halen devam eden yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, yarın (Pazartesi) öğle saatlerine kadar Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (21-50mm) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.