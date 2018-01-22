Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mustafa Sözüdoğru'nun (48) kullandığı 05 EH 119 plakalı otomobil, Çorum-Osmancık karayolunun Evlik köyü mevkisinde karşı yönden gelen Murat Davulcu (26) yönetimindeki 19 LK 275 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlardaki Rahime (37), Gamze (19) ve Akif Efe Sözüdoğru (5) ile Kemal Koca (26) ve Aykut Muhammet Ünal (18) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.