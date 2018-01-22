Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana çevrelerinde devam eden sağanağın bu akşam ve gece saatlerinde etkisini artırması, yarın da kuvvetli olması bekleniyor. Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerindeki yağışların ise yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kıyı kesimlerde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak, zamanla akşam saatlerinden itibaren de iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması uyarısında bulunuldu.