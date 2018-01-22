Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne'nin Keşan ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak yağış, hayatı felç etti. Yağışın en etkili olduğu yerlerden biri de Erikli Sahili oldu. Yazlık bölgesinde sağanak yağış nedeniyle altyapı çökerken, işyerleri ve evlerin bodrum katları su altında kaldı.

Çok sayıda iş yerinin yağıştan zarar gördüğü öğrenilirken, taşkın riskine karşı iş yeri sahipleri önlem almaya başladı.