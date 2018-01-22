Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 14.30 sıralarında Türkali köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşındaki Mehmet Y. babasına ait tek kırma av tüfeğini de alarak kendileri ait bahçelerini temizlemek üzere evden ayrıldı. Sırtında tüfekle bahçede yürüdüğü esnada dengesini kaybetmesi sonucu tüfekle birlikte yere düşen Mehmet Y. tüfeğin ateş alması sonucu Mehmet Y. sol baldırından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Mehmet Y.’nin sol baldırında doku kaybı olduğu ve durumun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.