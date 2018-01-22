Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erciyes, yapılan yatırımların karşılığını veriyor. Yapılan yatırımları kalitesi ve tanıtım çalışmalarıyla Erciyes’teki ziyaretçi sayısı her geçen yıl daha da artıyor. Sömestr tatilinin ilk hafta sonunda Erciyes ziyaretçi rekoru kırdı. Erciyes Kış Turizm Merkezi’ni Kayseri ve Kayseri dışından yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti. Erciyes’teki tesislerin yüzde yüz doluluk oranına ulaştığı hafta sonunda on binlerce kişi mekanik tesisleri kullanarak farklı zorluk derecelerindeki pistlerde kayak yapmanın keyfini yaşadı. Pek çok kişi de Erciyes'teki sosyal tesislerden yararlanarak ya da piknik yaparak güzel bir hafta sonu geçirdi. Yoğun araç trafiğinin yaşandığı Erciyes Kayak Merkezi'nde otoparklar tamamen doldu. Piknikçilerle birlikte iki gündeki ziyaretçi sayısı 100 bini buldu. Bu arada Erciyes’te gece kayağı da başladı. Pistlerin ışıklandırılmasıyla birlikte akşam 21.00’e kadar gece kayağı yapılıyor. Uygulama sömestr tatili süresince devam edecek.