Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Tarlabaşı Sokak'ta Cihan Malkaralı'ya ait park halindeki otomobil aniden alev aldı. Motor kısmından yanmaya başlayan LPG'li otomobile patlama riskine karşı çevredeki vatandaşlar uzaktan hortumlarla müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü araç tamamen yanmaktan kurtarıldı.Polis, yanan araçla ilgili inceleme başlattı.