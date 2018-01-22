Bitlis’in Hizan ilçesinde operasyon sırasında düşen çığ sonucu şehit düşen Sağlıkçı Astsubay Hilmi Öz’ün evinde bir acı daha yaşandı. Şehidin büyük halası Kabile Tekin (85), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yeğeni Hilmi Öz’ün cenaze töreninden sonra yaşadığı üzüntü sonucu kalp krizi geçiren Tekin’in evinde vefat ettiği öğrenildi.
Şehit evinde bir acı daha
22.01.2018 - 23:56 | Son Güncelleme: 22.01.2018 - 23:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis'te çığ altında kalarak şehit olan Sağlıkçı Astsubay Hilmi Öz’ün halası, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Bitlis’in Hizan ilçesinde operasyon sırasında düşen çığ sonucu şehit düşen Sağlıkçı Astsubay Hilmi Öz’ün evinde bir acı daha yaşandı. Şehidin büyük halası Kabile Tekin (85), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yeğeni Hilmi Öz’ün cenaze töreninden sonra yaşadığı üzüntü sonucu kalp krizi geçiren Tekin’in evinde vefat ettiği öğrenildi.
Etiketler : Bitlis,şehit,Sağlıkçı Astsubay Hilmi Öz,
538471 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/538471.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER