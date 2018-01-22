Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitlis’in Hizan ilçesinde operasyon sırasında düşen çığ sonucu şehit düşen Sağlıkçı Astsubay Hilmi Öz’ün evinde bir acı daha yaşandı. Şehidin büyük halası Kabile Tekin (85), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yeğeni Hilmi Öz’ün cenaze töreninden sonra yaşadığı üzüntü sonucu kalp krizi geçiren Tekin’in evinde vefat ettiği öğrenildi.

