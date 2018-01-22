Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre trafik kazası, Kütahya-Tavşanlı karayolunun, yaklaşık 8. kilometresinde meydana geldi. Tavşanlı'dan Kütahya istikametine giden Abdullah Kartal yönetimindeki 37 KA 060 plakalı otomobil ile Kayı Köy'den Tavşanlı istikametine dönen Salih Baş idaresindeki 43 UD 792 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Abdullah Kartal ile aynı araçta bulunan Emine Kartal (77), Hatice Kartal (46), Emine Korkmaz yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralılardan Emine Kartal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.