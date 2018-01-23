Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi ve dolandırıcılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Yüksekova ilçesindeki taksi durakları, şehir içi dolmuşlar kooperatifi, Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret eden polis ekipleri, “İletişi Yoluyla Dolandırıcılık” konulu 300 adet broşürün dağıtımı yaparak, vatandaşları bilgilendirdi.



Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dağıtılan broşürlerde, “Telefon dolandırıcılığına dikkat, inanmayın, itibar etmeyin, aldanmayın, tanımadığınız numaralardan gelen çağrılara dikkat edin, savcı ya da polis operasyon için yardım istemez, firmaların 444 ve 0850 oyununa gelmeyin, arayan kimseyle özel bilgilerinizi paylaşmayın” gibi değişik uyarılar yer aldı.