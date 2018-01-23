Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 07.30 sıralarında Saraykent ilçesi yakınlarında meydana geldi. Akdağmadeni ilçesine bağlı Örenkale köyünden Yozgat'a gitmekte olan Fehmi Öztürk'ün (54) kullandığı 66 NH 829 plakalı otomobil Saraykent ilçesi yakınlarında takla atıp karşı şeride geçti ve 16 KE 827 plakalı İzmir'den Erzurum’a giden yolcu otobüsüne çarptı. Kazada Fehmi Öztürk ve eşi Müşide Öztürk (54) olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler Saraykent Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.