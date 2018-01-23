Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Doluköy Mahallesi’nde yaşayan Remzi Aydın’a ait ağılda şiddetli yağış nedeniyle yağmur sularının tavanda ağırlık yapması sonucu çökme meydana geldi. Ağılda bulunan 100 civarında koyun, hayvan sahipleri ve komşuların yardımıyla kurtarılmaya çalışıldı. Mahallelinin büyük çabasıyla koyunların çoğu kurtarılıp başka bir dama tahliye edilirken, 9 koyunun ise telef olduğu bildirildi. Hayvan sahibi Remzi Aydın’ın yaklaşık 40 bin lira zarara uğradığı öne sürüldü.