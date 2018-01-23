Edinilen bilgiye göre, Doluköy Mahallesi’nde yaşayan Remzi Aydın’a ait ağılda şiddetli yağış nedeniyle yağmur sularının tavanda ağırlık yapması sonucu çökme meydana geldi. Ağılda bulunan 100 civarında koyun, hayvan sahipleri ve komşuların yardımıyla kurtarılmaya çalışıldı. Mahallelinin büyük çabasıyla koyunların çoğu kurtarılıp başka bir dama tahliye edilirken, 9 koyunun ise telef olduğu bildirildi. Hayvan sahibi Remzi Aydın’ın yaklaşık 40 bin lira zarara uğradığı öne sürüldü.
Tekirdağ'da ağıl çöktü, koyunlar telef oldu
23.01.2018 - 12:26 | Son Güncelleme: 23.01.2018 - 12:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaşa ait ağılın çökmesi sonucu 9 koyun telef oldu.
Etiketler : ağıl,tekirdağ,haberler,koyun,
538596 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/538596.aspx
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