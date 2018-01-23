Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da öldürülen Afganistan uyruklu kadının katil zanlısı eşi Van'da yakalandı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eşiyle birlikte İstanbul'da yaşayan Elham A'dan 17 Ocak'tan bu yana haber alamayan annesi, durumu polise bildirdi. Çalışma başlatan polis, 21 Ocak'ta Sultangazi ilçesi Gazi Mahallesi'nde Elham A'nın cesedini buldu. Annenin, damadı M.R'nin, kızını öldürdükten sonra Van'a kaçmış olabileceğini söylemesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Van'ın İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Evde yakalanan M.R. gözaltına alındı. Açıklamada, zanlının emniyetteki ifadesinde, tartıştığı eşini başına demir çubukla vurduktan sonra iple boğarak öldürdüğünü söylediği belirtildi. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.