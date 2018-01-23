Kayseri'den Malatya istikametine seyreden Serkan Çemiz'in kullandığı 44 HP 355 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Malatya karayolunun 125. kilometresi Örenşehir mevkisinde devrildi. Yaralanan yolcular Burcu Keleş, Hazare Ayata ve Şerife Şölen, Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi
23.01.2018 - 15:45 | Son Güncelleme: 23.01.2018 - 15:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Etiketler : kayseri,haberler,otobüs,kaza,
538627 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/538627.aspx
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