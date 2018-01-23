Kayseri'den Malatya istikametine seyreden Serkan Çemiz'in kullandığı 44 HP 355 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Malatya karayolunun 125. kilometresi Örenşehir mevkisinde devrildi. Yaralanan yolcular Burcu Keleş, Hazare Ayata ve Şerife Şölen, Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.