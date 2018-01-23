Edinilen bilgiye göre, Şişli Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa istikametinde seyreden bir çöp kamyonu kontrolden çıkarak otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüjü aşan kamyon devrilerek yan yattı. Otomobil sürücüsü ise araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kadın sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İstanbul'da kontrolden çıkan çöp kamyonu otomobile çarptı
23.01.2018 - 15:54 | Son Güncelleme: 23.01.2018 - 16:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Şişli’de kontrolden çıkan çöp kamyonu bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüjü aşan kamyon yan yatarken, otomobil sürücüsü araçta sıkıştı.
Etiketler : istanbul,kaza,trafik kazası,haberler,
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