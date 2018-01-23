Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Şişli Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa istikametinde seyreden bir çöp kamyonu kontrolden çıkarak otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüjü aşan kamyon devrilerek yan yattı. Otomobil sürücüsü ise araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kadın sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ediyor.