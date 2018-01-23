Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aralarında husumet bulunan dört kişi, ilçeye bağlı Karaköy yakınlarında kavga etti. Kavgada bıçakla yaralanan Ümit (33) ve kardeşi Ziya G. (27) ile İsmail (33) ve kardeşi Fatih Y. (27), 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ümit G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmail Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.