BUSKİ tarafından Altınova Mahallesi’nde Yeni Yalova Yolu Buttim Fuar Alanı civarında 24 Ocak Çarşamba yerine yapılacağı açıklanan su kesintisi 30 Ocak Salı tarihine ertelendi. Buna göre, ilgili bölgede, 30 Ocak Salı günü 08.00 ila 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.
Bursa'da sular kesilecek
23.01.2018 - 16:54 | Son Güncelleme: 23.01.2018 - 17:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Etiketler : bursa,su kesintisi,haberler,
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