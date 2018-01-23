Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da askerliğini yapan Jandarma Er D.Ö.'nün terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medyadan propagandasını yaptığı belirlendi. Bunun üzerine şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüpheli D.Ö., terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.