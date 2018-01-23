Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da askerliğini yapan Jandarma Er D.Ö.'nün terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medyadan propagandasını yaptığı belirlendi. Bunun üzerine şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüpheli D.Ö., terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Terör propagandası yapan er, tutuklandı
23.01.2018 - 17:07 | Son Güncelleme: 23.01.2018 - 17:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elâzığ'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı belirlenen bir er, gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler : asker,er,haberler,terör propagandası,
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