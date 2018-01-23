Bolu Dağı'nda kar ve sis  etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar, D-100 karayolunun Abant  Kavşağı, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde aralıklarla devam ediyor.  Karayolunun Düzce kesimi Bakacak, Bıçkıyanı ve Heyelan mevkilerinde de yer yer  kar ve sis etkisini gösteriyor. Yağış ve sis nedeniyle karayolunda ulaşımda aksamalar meydana geliyor. Güzergahta etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 30  metreye kadar düşerken, karayolları ekipleri, sürücüleri ışıklı tabelalar ve sis  lambaları ile uyarıyor. Trafik ekipleri ise sürücülere, yavaş seyretmeleri, kar yağışı ve  buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız  yapmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.