Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar, D-100 karayolunun Abant Kavşağı, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde aralıklarla devam ediyor. Karayolunun Düzce kesimi Bakacak, Bıçkıyanı ve Heyelan mevkilerinde de yer yer kar ve sis etkisini gösteriyor. Yağış ve sis nedeniyle karayolunda ulaşımda aksamalar meydana geliyor. Güzergahta etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düşerken, karayolları ekipleri, sürücüleri ışıklı tabelalar ve sis lambaları ile uyarıyor. Trafik ekipleri ise sürücülere, yavaş seyretmeleri, kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.