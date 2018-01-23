Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Telekom’a ait telefon hattı direklerinden kablo hırsızlığı olayları üzerine geniş çaplı operasyon başlattı. Operasyon kapsamında Çaltılı Mahallesi’nde zeytinlik içinde bir otomobil tespit eden ekipler, bölgede yaptıkları araştırmada 50 metre ileride bulunan Telekom direklerinin yanında keşif yaptıkları belirlenen Ç. A., O.Ç.’yi yakaladı. N.Ö. ise motosiklet ile olay yerinden kaçtı. İfadeleri için jandarmaya götürülen 2 kişi, Hasalan, DombaylI ve Taytan mahallelerinde meydana gelen kablo hırsızlıklarına ait olayları kendilerinin yaptıklarını itiraf ettiler. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan şahısların olayda kullandıkları otomobilin çalıntı olduğu, firari olan diğer şahsın yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.