Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’da yaşayan Gülsüm Kabadayı ile umut adını verdiği gencin hikâyesi 2008’de Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde başladı. 3 çocuğu bulunan Gülsüm Anne, bir yakınına refakat ediyordu. Trafik kazası geçiren ve yoğun bakımda yatan genç adamı gördü. Annelik duyguları ağır bastı ve onunla ilgilenmeye başladı. Üstelik genç adam kimsesiz ve felçliydi. Sahipleneceği ne bir annesi ne de bir babası vardı. İlgiye bakıma muhtaçtı. İşte o onda Gülsüm Kabadayı, sonrasında birçok insanın takdirini toplayacak bir davranışa imza attı. Hayatını baştan aşağıya değiştirecek olan kararı verdi. Kimsesiz gencin koruyucu ailesi oldu. Üstüne titrediği “evladım” dediği genç adama Umut ismini verdi.

Ona âdeta bir bebek gibi baktı. Hastaneye geldiğinde bitkin düşmüş olan ve 40 kilograma inen Umut, anne şefkatiyle toparladı. Kilo aldı, yüzü gülmeye başladı. Çünkü Gülsüm Anne, evladına olağanüstü bir sevgi gösteriyordu. Hikâyeleri haber olunca milyonların hayranlığını kazandı Gülsüm Anne. Genç adamın, fiziksel benzerliği ve Rusça sözcüklere tepki vermesinden dolayı Rus uyruklu olduğu düşünüldü. Umut’u kendi çocuklarından ayırmayan, hayatını ona adayan Gülsüm Kabadayı, bu davranışı dolayısıyla Rusya’daki bir televizyon kanalına davet edildi. Programdakiler fedakar anneyi ayakta alkışladı. Gülsüm ve biricik oğlu Rusya Devlet Başkanı Putin’in danışmanı ve bazı Rus milletvekilleri tarafından ziyaret edildi. Fedakârlığıyla dünyanın tanıdığı bir isim hâline gelen Gülsüm Kabadayı, birçok defa “yılın annesi” ödülünü aldı, Rusya’da kahraman ilan edildi.

Kahramanlık kelimesi Gülsüm Kabadayı için az bile kalırdı. Çünkü hiç tanımadığı, felçli bir çocuğu sahiplenmek, üzerine titremek, hayatına adamak her insanın yapabileceği bir şey değildi. Fakat Gülsüm Anne, bütün bunları istekle ve arzuyla yerine getirdi. Çünkü Umut’unu, çok seviyordu. Bir yandan da oğlunun tedavisiyle ilgilenmeyi sürdürdü. Antalya ve Samsun’daki özel rehabilitasyon merkezine götürülen genç adam, tedaviler sonrası oturmayı ve başını dik tutmayı başardı. Elini kaldırabilen, sorulara da göz kapaklarını kapatarak cevap veren Umut, iki yıl önce “Anne” diyerek Kabadayı’nın sevgisini ve emeklerini karşılıksız bırakmadı.



SON BİR UMUT

Âdeta Dünyalar Gülsüm Anne’nin olmuştu. Kabadayı, oğlu Antalya’daki sıcak havalardan rahatsız olduğu için hemen evini değiştirdi. Şehir merkezine göre daha yüksek rakımda bulunan Korkuteli ilçesine yerleşti. Fakat Gülsüm Anne’nin mutluluğuna 10 gün önce gölge düştü. Genç adam fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Kabadayı’nın yine de bir umudu vardı. Oğlu birçok zorluğun üstesinden gelmişti. Bunu da atlatırdı. Ancak genç adam yapılan bütün müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Acı haberle yıkılan Gülsüm Anne yavrusunun giydiği son tişörtü koklayıp içine çekerek “İnşallah seninle cennette buluşacağız. Beni bekle oğlum” diyerek gözyaşlarına boğuldu.