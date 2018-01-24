Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceleri tek başına sürdürdüğü mücadelesini, zamanla kendisine katılan kişilerle büyütüp geliştiren Aytan, 2015’te Kan Ordusu Derneği’ni kurdu. 3 bini gönüllü olmak üzere kendilerini takip eden 15 bin kişilik bir topluluğun başına geçen Aytan, üç hastanede lösemi tedavisi gören çocuklara kan ve trombosit temin ediyor.

İyilik hareketini daha da ötelere taşıyan dernek, çocuklara hediyeler sunuyor, İzmir dışından gelip barınacak yeri olmayan ailelere kira desteği veriyor, yurt dışı test paralarını, yurt dışından çıkan donörlerin 10 bin ila 26 bin lira arasında değişen masraflarını ödüyor.