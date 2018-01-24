Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çırpınan martı, hayvanseverler tarafından ilçedeki bir veteriner kliniğine götürüldü. Veteriner hekim Hilâl Can, röntgen çektiği martının soluk borusu bölgesinde büyük bir kanca olduğunu tespit etti. Kanca yapılan operasyonla çıkarıldı. Martı tedavisinin ardından serbest bırakıldı.