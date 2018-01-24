Çırpınan martı, hayvanseverler tarafından ilçedeki bir veteriner kliniğine götürüldü. Veteriner hekim Hilâl Can, röntgen çektiği martının soluk borusu bölgesinde büyük bir kanca olduğunu tespit etti. Kanca yapılan operasyonla çıkarıldı. Martı tedavisinin ardından serbest bırakıldı.
Olta kancası yutan martı, ameliyatla kurtarıldı
24.01.2018 - 02:26 | Son Güncelleme: 24.01.2018 - 06:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya’nın Karasu ilçesinde vatandaşlar Karadeniz kıyısında olta kancası yutmuş bir martı buldu.
Etiketler : martı,ameliyat,
538723 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/538723.aspx
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