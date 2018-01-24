Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Başkentte yaşayan B.Ö, kocası C.Ö’ye mutfağa dinleme cihazı yerleştirdiğini ileri sürerek boşanma davası açtı. B.Ö. maddi ve manevi tazminat ile tedbir nafakası da talep ederken, kocası ise eşinin sadakat hükmüne aykırı davranışlarda bulunduğunu iddia ederek karşı dava açtı. Duruşma Ankara 11. Aile Mahkemesinde görüldü. Hâkim karşısında konuşan B.Ö. “Kayınvalidemle aynı evde yaşıyordum. Çok fazla şiddet gördüğüm için bir süre sonra ayrıldık. Daha sonra barıştık ve ayrı eve çıktık. Bu sefer de ailemle görüşmeme, sokağa çıkmama yasak koydu. Bu katı, kuralcı ve dayatmacı tutumu giderek arttı. Mutfakta dinleme cihazı buldum” ifadelerini kullandı. Her iki tarafı dinleyen yerel mahkeme kadının haksız olduğunu belirterek, kocasına 5 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi davayı yeniden ele aldı. Yargıtay, kararı bozarak kocayı kusurlu buldu. Ayrıca kadına hem tazminat hem de tedbir nafakası ödenmesine karar verdi. Yerel mahkeme yeniden yapacağı yargılamada, kadına belirli bir tazminat ve nafaka miktarı belirleyecek.