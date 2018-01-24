İstanbul'da yer yer kar yağışı başladı. Kar yağışı özellikle Anadolu yakasında ve yüksek kesimlerde etkili oluyor. Anadolu yakasında Kartal ve Sultanbeyli kısa sürede beyaza büründü.
"İSTANBUL'DA 1 SAATE KAR BAŞLAR"
İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Prof.Dr.Orhan Şen İstanbul'da beklenen kar yağışı ile ilgili sabah saat 08:40 gibi yaptığı yorumunda "İstanbul'un boğaz çevresi , Çatalca ve Anadolu yakasında 1 saat içerisinde hafif kar yağışı başlar. Havadaki nem müsait olsaydı bugün yarın İstanbul'da kar kalınlığı 15 cm olurdu. Sıcaklık müsait 2-3 C ama nem eksik..." dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 6 derece arasında azalması bekleniyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 1
İstanbul: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı 4
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 8
Bursa: Çok bulutlu ve karla karışık yağmur 3
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 14
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 5
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 0
Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 7