Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da yer yer kar yağışı başladı. Kar yağışı özellikle Anadolu yakasında ve yüksek kesimlerde etkili oluyor. Anadolu yakasında Kartal ve Sultanbeyli kısa sürede beyaza büründü.

"İSTANBUL'DA 1 SAATE KAR BAŞLAR"

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Prof.Dr.Orhan Şen İstanbul'da beklenen kar yağışı ile ilgili sabah saat 08:40 gibi yaptığı yorumunda "İstanbul'un boğaz çevresi , Çatalca ve Anadolu yakasında 1 saat içerisinde hafif kar yağışı başlar. Havadaki nem müsait olsaydı bugün yarın İstanbul'da kar kalınlığı 15 cm olurdu. Sıcaklık müsait 2-3 C ama nem eksik..." dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 6 derece arasında azalması bekleniyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 1

İstanbul: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı 4

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 8

Bursa: Çok bulutlu ve karla karışık yağmur 3

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 14

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 5

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 0

Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 7