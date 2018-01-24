Kaza, sabah saatlerinde, D-650 Karayolu Ferizli Sinanoğlu mevkiinde meydana geldi. Bayram Ş. idaresindeki 54 J 2265 plakalı işçi servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarla uçtu. Minibüs devrilirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Yaralanan 12 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sakarya'da işçi servisi tarlaya uçtu: 12 yaralı
24.01.2018 - 11:28 | Son Güncelleme: 24.01.2018 - 11:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün tarlaya uçması sonucu 12 kişi yaralandı.
Etiketler : Sakarya,
538821 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/538821.aspx
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