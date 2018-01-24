Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göz seğirmesi nasıl geçer, Göz seğirmesi neden olur, Göz seğirmesini nasıl önlerim ile ilgili tüm haberler sitemizde. Göz seğirmesi şikayet ettiğimiz bir rahatsızlıktır. Bazen bir kaç saat sürer bazen günler... Daha önce böyle bir şey yaşamadıysanız ve 'Göz seğirmesi nedir?' diye soracak olursanız göz seğirmesi, göz kaslarının istem dışı kasılmalarıdır. Genellikle üst göz kapaklarından birinde seğirme hissedilebilir.Tıp dilinde göz seğirmesine 'miyokimi' denir ve sinir bozucu olmasına karşın neyse ki bu seğirmelerin çoğu kez endişe verici bir nedeni yoktur.

GÖZ SEĞİRMESİ NEDİR?

Yorgunluk veya mevsimsel alerji gibi faktörler göz seğirmesinin ortaya çıkmasında oldukça yaygın sebeplerdir. Bu düzensiz ve tek taraflı kasılmalar bazen birkaç dakika içerisinde kendiliğinden geçer ama bazen de günlerce hatta aylarca sürdüğü olur. Ancak uzun süren seğirmeler ihmal edilmemelidir çünkü bu durumda bazı göz hastalıkları söz konusu olabilir.

Yorgunluk, kafein ve stres çabuk sonlanan göz seğirmelerindeki başlıca şüphelilerdir. Daha ciddi seğirmelerde ise gözün kornea tabakasında ya da göz kapağının iç yüzeyinde iltihap veya tahrişten şüphelenilir ve bu tip seğirmeler zamanla göz kapağının kapanmasına yol açabilir.

Her ne kadar burada bazı göz seğirmesi nedenlerini sıralıyor olsak da, göz seğirmesi vak'alarının bir kısmında hiçbir neden tespit edilemediğini de bilmelisiniz. Çoğu kez oldukça rahatsızlık veren ve uzun da süren bu nedeni bilinemeyen seğirmeler de, göz kapağının kapanmasına neden olabilir.

Göz seğirmesinin nedenleri nelerdir?

Stres: Stresin vücudumuzda etkilemediği bir nokta bulmak çok zor. Yoğun iş veya sınav benzeri dönemlerdeki stres nedeniyle göz seğirmesi görüldüğü sık olur. Bu tip göz seğirmeleri bir hafta gibi bir süre sizi rahatsız edebilir. Stresle baş etmeyi öğrenmek göz seğirmesi benzeri stresin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmekte işe yarayabilir. Yoga veya meditasyon yapmak, dinlenmeye çalışmak, kafanızı rahatlatacak çeşitli aktivitelerle ilgilenmek çözüm olabilir.

Kafein veya alkol: Alkollü ya da kafein içeren kahve ve çay benzeri içecekleri fazlaca tüketmek merkezi sinir sistemini olumsuz etkileyerek başka belirtilerin yanı sıra göz seğirmesine de neden olabilir. Bu durumda kafeinli veya alkollü içecekleri sınırlamak ve bol bol su içmek seğirmeyi durdurmakta işe yarayabilir.

Mineral ve vitamin eksiklikleri: Göz seğirmesine neden olan en yaygın dengesiz beslenme belirtisi magnezyum eksikliği olarak belirtilmektedir. basit bir kan testiyle vücudunuzdaki magnezyum seviyesinin yeterli seviyede olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Eğer magnezyum eksikliği söz konusuysa ıspanak ya da badem gibi magnezyum bakımından zengin yiyecekleri beslenmenize katabilir ya da doktorunuzdan magnezyum destek ürünleri hakkında bilgi ve tavsiye alabilirsiniz.

Göz kuruluğu: Uzun süre bilgisayar ekranına bakmak, lens kullanmak, yaşın ilerlemesi ya da çeşitli ilaçların yan etkileri yüzünden göz kuruluğu şikayeti ortaya çıkabilir. Göz kuruluğu da göz seğirmesine yol açtığı belirtilen nedenler arasındadır. Göz kuruluğunu gidermek üzere göz doktorunuzdan çeşitli tedavi önerileri alabilirsiniz.

Göz yorgunluğu: Güneşli günlerde güneş gözlüğü kullanmamak, bilgisayar başında veya diğer küçük ekranlara odaklanarak saatler geçirmek, okurken gözleri zorlamak veya göz bozukluğu gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkan göz kasları yorgunluğu, göz seğirmesinin başlıca nedenlerinden biridir. Arada bir çalışmaya ara vermek, bilgisayar ekranının başından kalkmak göz kaslarının dinlenmesini sağlar ve göz seğirmesinin önüne geçer. Miyop, astigmat benzeri bir göz bozukluğunun söz konusu olup olmadığını görmek için de bir göz muayenesinden geçmek iyi bir fikir olabilir.

Göz alerjisi: Göz alerjisi olanlarda örneğin toz benzeri alerjenlerin gözleri etkilemesi ve bu sebeple gözde kasılmalar oluşması mümkündür. Doktorunuzun vereceği antihistaminik ilaçlar veya göz damlaları sayesinde gözdeki seğirme sonlanabilir.

Görme kusurları: Astigmat, hipermetrop veya miyop gibi görme kusurları olanlar da, gözlük numarasının değişmiş olması veya bir kişide bu kusurlardan birinin yeni ortaya çıkıyor olması göz seğirmesine neden olabilir. Göz seğirmesinin göz kusurundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için bir göz doktoruna başvurmak gerekir. Bu tip seğirmeler genellikle hemen geçmeyen, uzun süren ve rahatsız eden seğirmelerdir.

İlaçlar: Eğer göz seğirmesi düzenli olarak ilaç kullanmaya başlamanızla aynı zamana denk geliyorsa, kullandığınız bu ilaçla seğirmeler arasında bir ilişki olabilir. Böyle bir yan etkiden şüphelendiğiniz takdirde, kendi kendinize sakın ilacı kullanmayı bırakmaya kalkışmayın ve mutlaka önce size ilacı reçete eden doktorla görüşün.



Bazı hastalıklar: Göz seğirmesi çeşitli hastalıkların genellikle de başlangıç aşamasındaki belirtilerinden biri olabilir. Vücut direncinin azalmasıyla birlikte ortaya çıkan bu seğirmeler Parkinson hastalığı, Tourette sendromu, MS hastalığı, hipoglisemi veya nörolojik bir takım rahatsızlıkları haber veriyor olabilir. Ancak unutmayın ki bu saydığımız hastalıkların vücudun farklı bölgelerini etkileyen başka belirtileri de vardır ve uzun süren göz seğirmelerinde, hemen paniğe kapılmadan önce bir uzmana başvurmanız daha doğru olur.

GÖZ SEĞİRMESİ NASIL GEÇER?

Çoğu kez bir göz seğirmesinin neden kaynaklandığı bilinemeyebilir ve genellikle göz seğirmeleri kısa sürüp kendiliğinden geçtiği için de bu konuda modern tıbbın yoğun araştırmaları olduğu söylenemez. Göz seğirmesini durdurmanın yolu kasılmaya müdahale etmekten geçer. Bunun için de sıcak veya soğuk kompres işe yarayabilir. Göz kompresi, seğirmeye neden olan aktif sinirin yatışmasını sağlayabilir. Göz seğirmesini durdurmak için ayrıca bir de tonik içilmesi önerilir. Tonik alkollü değildir ve soda benzeri bir içecektir. İçindeki kinin maddesinin göz seğirmenin geçmesinde etkili olabileceği düşünülür.

Göz seğirmesini geçirmek için en etkili yöntem ise elbette göz seğirmesinin nedenini bilmekten geçer. Seğirmenin nedeni stresse stresi azaltmak, kafeinse kahve içmeye ara vermek gibi tedbirler ancak o zaman alınabilir. Bu arada uykunuzu alarak gözleri dinlendirmek, gözü yormamak için çaba göstermek de diğer tedbirler olacaktır.

Tıbbi müdahale hangi durumlarda gerekli?

Göz seğirmesinin genellikle kendiliğinden geçtiğini ve çok nadiren altından endişelenecek bir şey çıktığını belirttik. Bu nedenle pek çoğumuzda gözümüz seğirdi diye doktora gitmeyi aklımızdan geçirmeyiz. Eğer gözünüz seğiriyorsa ve doktora gidip gitmemekte kararsızsanız, aşağıdaki liste size yardımcı olabilir. Burada sıralanan bir ya da daha fazla madde söz konusuysa hemen bir göz doktoruna başvurmanız tavsiye edilir:

- Bir hafta geçmesine rağmen göz seğirmesi geçmediyse.

- Göz seğirmesi yüzünden göz kapağınız tamamen kapandıysa.

- Yüzünüzde göz dışında başka bölgelerde de seğirme var.

- Gözünüzde seğirme dışında kızarıklık, şişlik veya akıntı da varsa.

- Üst göz kapağınızda sarkma oluştuysa.