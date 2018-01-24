Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçeşehir 2. Kısım Avni Akyol Bulvarı üzerindeki bir banka şubesine saat 10.30 sıralarında gelen silahlı bir kişi, güvenlik görevlisini etkisiz hâle getirdikten sonra 100 bin lirayı aldı. Olay sonrası banka çalışanları, büyük bir şok yaşadı. Bir çalışanın gözyaşlarına hâkim olamadığı görüldü.

Soyguncu kaçarken ihbar üzerine banka şubesine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri de banka içinde inceleme yaptı. Banka çalışanlarının ifadesine başvuran polis, soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.