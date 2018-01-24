Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla geçidinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı zorlaştırırken, buzlanma ve sis ulaşımı zorlaştırıyor.
Karayolları ekipleri yolu açık tutabilmek için küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
Domaniç'te kar yağışı, sis ve buzlanma ulaşımı zorlaştırıyor
24.01.2018 - 13:22 | Son Güncelleme: 24.01.2018 - 13:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla geçidinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı zorlaştırırken, buzlanma ve sis ulaşımı zorlaştırıyor.
Etiketler : Kütahya,
538838 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/538838.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER