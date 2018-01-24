Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla geçidinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı zorlaştırırken, buzlanma ve sis ulaşımı zorlaştırıyor.

Karayolları ekipleri yolu açık tutabilmek için küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.