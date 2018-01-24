Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da gün içerisinde etkili olan kar yağışının ardından akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi. Mesai çıkış saatinin ardından trafik durma noktasına geldi. Ana arterlerde normal günlerden daha fazla yoğunluk yaşandığı görülürken, İBB verilerine göre trafik yoğunluğu kısa sürede yüzde 80’lere çıktı. Akşam saatlerinde soğuk hava ve yağıştan korunmak isteyen vatandaşlar otobüs duraklarına sığınırken, metrobüslerde de yoğunluklar yaşandığı görüldü.