Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay süren takip sonucu Samsun'un İlkadım, Tekkeköy ve 19 Mayıs ilçelerinde 9 adrese 23 ekip ve 95 polisle 2 gün önce sabah eş zamanlı operasyon düzenlemiş, "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddia edilen 9 kişiyi gözaltına almıştı. Operasyonda 9,21 gram paketler halinde bonzai, 96 adet ecstasy uyuşturucu hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 9 kişi, saat 07.30'da Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Mehmet A.Ö., Ali S. Erdal G., Yılmaz K., Volkan A. ve Selçuk İ. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, Emre K., Uğur T. ve Kudret İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.