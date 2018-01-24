Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Kuzey Ege'nin yüksek kesimlerinde etkili oluyor. Balıkesir'in Havran ilçesinin yüksek kırsal mahallelerinde sabah başlayan kar yağışı sürüyor. İlçenin yüksek kesimlerinde kar yüksekliği 3 santimetereye çıktı. Halen devam eden kar yağışının gece de sürmesi bekleniyor. Havran'ın Şapçı, Hanlar ve Kumluca mevkilerinde devam eden kar yağışının sabah saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor. 