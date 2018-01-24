Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Kuzey Ege'nin yüksek kesimlerinde etkili oluyor. Balıkesir'in Havran ilçesinin yüksek kırsal mahallelerinde sabah başlayan kar yağışı sürüyor. İlçenin yüksek kesimlerinde kar yüksekliği 3 santimetereye çıktı. Halen devam eden kar yağışının gece de sürmesi bekleniyor. Havran'ın Şapçı, Hanlar ve Kumluca mevkilerinde devam eden kar yağışının sabah saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor.