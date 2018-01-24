İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi. İZDENİZ AŞ'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle saat 20.30'dan itibaren tüm yolcu ve araba vapuru seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği belirtildi.
İzmir'de tüm vapur seferleri iptal edildi
24.01.2018 - 21:18 | Son Güncelleme: 24.01.2018 - 21:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.
Etiketler : İzmir,tüm vapur seferleri,
538904 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/538904.aspx
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