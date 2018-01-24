Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi. İZDENİZ AŞ'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle saat 20.30'dan itibaren tüm yolcu ve araba vapuru seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği belirtildi.