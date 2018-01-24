Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndan Afrin'e yaklaşık 10 araçlı askeri sevkiyat yapıldı. Aralarında tank ve askeri personelin de bulunduğu askeri konvoyun Afrin'deki çatışma bölgesine gönderileceği öğrenildi.
Afrin'e tank ve askerî personel sevkiyatı
24.01.2018 - 21:37 | Son Güncelleme: 24.01.2018 - 22:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'ten Afrin’e tank ve askeri personelin bulunduğu araç sevkiyatı yapıldı.
Etiketler : Afrin,tank ve askerî,gaziantep,
538908 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/538908.aspx
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