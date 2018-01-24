Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Vahit Bozcakaya idaresindeki 35 ZNV 76 plakalı kamyonetle, Necip Kavruk idaresindeki 20 RD 885 plakalı işçi minibüsü, Bozalan mevkiinde çarpıştı. Kaza nedeniyle her iki araç da savrulurken, iki sürücü ile araçlarda bulunan Mustafa Ç., Veysel K., Mehmet A., Nazmi U., Gürbüz Y., Özkan I., Mustafa A., İbrahim Ç. ve Muzaffer U. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve Buldan ilçesi ile Manisa Sarıgöl ile Alaşehir ilçelerinden sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Buldan Devlet Hastanesine kaldırdı.Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

