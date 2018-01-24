Olay, saat 19.30 sıralarında Sivas Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Otogar içerisinde bulunan bankın altına bırakılan çantanın vatandaşlar tarafından şüpheli olduğu düşünülerek polis ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri olayı izleyen meraklı vatandaşları da uzaklaşmaları konusunda uyardı. Vatandaşları otobüs terminalinden çıkarmakta güçlük çeken polis ekipleri, anonslar yaptırarak terminal içerisini boşaltmaya çalıştı. Olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha uzmanı, çantayı uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü olarak patlattı. Parçalanan çantadan kıyafetler ve kişisel eşyalar çıktı.
Terminalde unutulan çanta paniğe neden oldu
24.01.2018 - 22:50 | Son Güncelleme: 24.01.2018 - 22:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ta şehirlerarası otobüs terminalinde unutulan çanta paniğe neden oldu. Polis ekiplerinin sevk edildiği olayda otogar içerisindeki yolcular dışarı çıkarılırken, uzaktan kumandalı fünye ile patlatılan çantadan kıyafet çıktı.
Etiketler : Sivas,bomba paniği,
538919 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/538919.aspx
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