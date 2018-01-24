Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekatı'nın 5’inci gününde Afrin sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı devam diyor. Bölgede çatışmalar devam ederken, doğu illerinde bulunan askeri birliklerde konuşlu tank ve zırhlı araçların operasyon bölgesine sevkiyatları devam ediyor. Akşam saatlerinde Kilis üzeri 2 tank ve 3 Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) aracı, askeri lojistik araçları ile Hatay sınırına doğru ilerledi.