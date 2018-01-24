Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale'de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı sonrasında sosyal medya hesaplarında terör örgütleriyle ilgili paylaşım yapan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde, dün İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Afrin operasyonu aleyhine propaganda yaptıkları iddia edilen HDP İl Eş Başkanları N.K. ve S.B. ile ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak ve terör propagandası yapmak' suçundan İHD MYK Üyesi Hayrettin Pişkin gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan N.K., S.B. ve Hayrettin Pişkin bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Pişkin, sosyal medya hesabında terör propagandası yapmak suçundan tutuklandı.TSK’nın 'Zeytin Dalı Harekatı'nı karalayıcı paylaşım yaptığı gerekçesiyle HDP İl Eş Başkanları N.K. ile S.B. ise yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.