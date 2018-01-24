Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilecik'te yaya geçidine park eden resmi polis aracına, trafik ekiplerince 108 lira para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne ait resmi aracın Atatürk Bulvarı Kamyoncular Kooperatifi mevkisindeki yaya geçidine park edildiğini fark eden trafik ekipleri, para cezası uyguladı.

Ekipler tarafından söz konusu aracın plakasına 108 lira para cezası yazıldı.

Bilecik Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuralların herkes için geçerli olduğunu belirterek, "Kural ihlalini kendi ekiplerimiz bile yapsa gereken yasal işlem her zaman yapılacaktır." dedi.