Polis ekipleri, Yeni Mahalle Şehit Gaffar Okkan Caddesi’nde ters yönde giden 02 BE 660 plakalı bir otomobili takibe aldı. Polisin ’dur’ ikazlarına rağmen durmayan şüpheli otomobil, yaşanan kovalamacada durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, 6 çuval içerisinde 200 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Sürücü A.B. (53) ise gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Şüpheli araçta 200 kilo kaçak tütün bulundu
24.01.2018 - 23:46 | Son Güncelleme: 24.01.2018 - 23:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobilde 200 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
Etiketler : kütahya,tavşanlı,kaçak tütün,
538940 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/538940.aspx
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