Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis ekipleri, Yeni Mahalle Şehit Gaffar Okkan Caddesi’nde ters yönde giden 02 BE 660 plakalı bir otomobili takibe aldı. Polisin ’dur’ ikazlarına rağmen durmayan şüpheli otomobil, yaşanan kovalamacada durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, 6 çuval içerisinde 200 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Sürücü A.B. (53) ise gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.