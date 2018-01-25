Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 20.40 sıralarında Konya Afyonkarahisar Karayolu Ilgın ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar istikametinden Konya’ya seyir halinde olan A.C.S. idaresindeki 42 GN 733 plakalı tır, kar yağışı, tipi ve buzlanma dolayısıyla kontrolden çıkarak devrildi. Yolda seyir halinde olan Tunahan Uyanık (43) idaresindeki 41 AC 008 plakalı otomobil de kaza yapanlara yardım etmek için yol kenarında durdu. Arkadan gelen ve sürücüsünün ismi alınamayan 68 S 3021 plakalı midibüs kazayı fark ederek kayarken, A.K. idaresindeki 33 CFU 91 plakalı yolcu otobüsü duramayarak 68 plakalı midibüse çarptı. Midibüs de sürüklenerek kaza yapanlara yardım etmek için duran otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan 5 yaşındaki Eslem Sena Uyanık araçtan fırlayarak ağır yaralandı. Kazada yaralanan 20 kişi Kadınhanı ve Ilgın Devlet Hastanesi ile Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı yara almadan atlatan otobüsteki bir yolcu, “Biz geldik, tır yolun ortasında duruyordu. Biz sağa doğru kaçtık. Sonra yolu izliyordum, yaralıları gördüm, biz de yardıma koştuk, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yedek otobüs gelecek, devam edeceğiz” dedi.

Yaralanan çocuk kurtarılamadı

Kaza yerinde yardım etmek için duran ailenin 5 yaşındaki çocuğu Eslem Sena Uyanık ise Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahale edilen ağır yaralı çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.