Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merzifon'dan Samsun istikametine giden Durmuş D'nin (51) kullandığı 50 DC 677 plakalı tır, D100 karayolundaki Kayadüzü köyü mevkisinde devrildi.

Tırın dorsesindeki inşaat malzemelerinin yola savrulduğu kazada, aynı yönde seyreden iki otomobil de çarpıştı. Üç aracın karıştığı kazanın ardından olay yerine ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü Durmuş D, ambulansla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 3 saat trafiğe kapanan Merzifon-Samsun karayolunun gidiş istikameti, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Çalışmalar sırasında yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Karayolları ekiplerinin bölgede buzlanmaya karşı çalışması devam ediyor.