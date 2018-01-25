Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi görevlileri, hastaneye gelemeyen yaşlı ya da bakıma muhtaç hastaların yardımına koşuyor. Görevli diş hekimi, diş teknikeri ve hemşireler, taşınabilir cihazlarla kent merkezi ile köylerinde oturan hastaların evine gidiyor. Sağlık ekipleri muayene ettikleri kişilere yine evlerinde kanal tedavisi, diş protezi ve diş çekimi gibi hizmetler sunuyor. Bir yıl içinde hastanede 140 bin hastaya hizmet verildiğini dile getiren Müdür Yüksel Turan Taşdemir “Ekibimiz merkezde yapmış olduğu her türlü çalışmayı mobil hizmette de yapabiliyor” diye konuştu. Görevli diş hekimi Ömer Faruk Altun ise “Bize telefonla ulaşan hastalarımızın en kısa sürede tedavisini gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı. Karacaören köyü sakini Ali Yiğitli de uygulamadan çok memnun olduklarını belirterek, evde bakım ekibine teşekkür etti.