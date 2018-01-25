Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalova’nın Bağlarbaşı Mahallesi’nde, kâğıt ve karton toplayarak ailesine destek olan Kadir Dalkıran (19), bir gün çöpleri karıştırırken MMA (Karma dövüş sanatları) yazılı tabelayı gördü. Başta içeri girmeye çekinen Dalkıran, bir arkadaşını da yanına alarak salona adımını attı. Gördüğü atmosferden çok etkilenen genç, futbolculuk hayalinden vazgeçip dövüşçü olmaya karar verdi. Genç sporcu, azmi sayesinde kısa sürede birçok başarı elde etti. Yedi defa Türkiye şampiyonu olan Dalkıran, 30 ülkeden bin sporcunun katıldığı Karma Dövüş Sanatları Dünya Şampiyonası’nda, Rus rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Hâlâ kâğıt toplayarak, günde kazandığı 30-40 TL ile ailesine yardımcı olan sporcu, kendisine sadece şarkıcı Demet Akalın’ın destek olduğunu söyledi. Diğer sponsorluk ve yardım sözlerinin yerine getirilmediğini iddia eden Dalkıran “Değil şampiyon gibi yaşamak ailemi geçindirmekte zorluk çekiyorum” dedi.