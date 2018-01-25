Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayraklarla donatılan okula, Serik Kaymakamı Haluk Şimşek ve Millî Eğitim Müdürü İkram Ekiz'in katılımıyla yeni isminin bulunduğu tabela asıldı. "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diyen Kaymakam Şimşek, şunları kaydetti: "Vatan uğruna şehitler olduğu sürece bu vatan ebediyen yaşayacaktır. Bu memlekette, vatan uğruna çok insanlar şehit oldu. Bu toprakların vatan olmasını sağlayan da budur. 'Afrin'de ne işiniz var?' diyenlere şu soruyu sormak istiyorum. 'Amerikalı ve Rusların orada ne işi var? Oralar bizim ecdat diyarlarımız. Ecdatlarımız orada 400 sene yaşamış, kardeşçe geçinmişiz. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın açıkladığı gibi bizim orada kalmak gibi bir düşüncemiz yok. Biz kendi güvenliğimiz için oradayız."