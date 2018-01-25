Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüntülerde 2018 yılının Ramazan ayında hizmete açılması planlanan caminin ana iskeletinin yükseldiği görülürken, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği de gözler önüne serildi. Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin mimarı Şefik Birkiye ile Beştepe Millet Camii’ni Birkiye ile birlikte tasarlayan Selim Dalaman’ın yaptığı caminin inşaatının geldiği son durum havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde kültür ve sanat merkezi olarak kullanılacak olan alt kat ile otopark bölümünde çalışmaların sürdüğü görüldü.

