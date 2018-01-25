Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Masal anlatıcılığı sanatını Türkiye’de ilk defa kitabeviyle birleştiren KidsNook iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan etkinlik, farklı saat dilimlerine özel 5 seans halinde düzenlenecek. İlk etapta kinetik kum içinde akvaryumlarını oluşturacak malzemelerini bulacak olan minikler, daha sonra buldukları balık ve diğer akvaryum materyalleriyle yapışkan akvaryumlarını yapacak. Üstelik kendi hayal güçlerinin bir yansıması olan akvaryumları evlerine de götürebilecekler. Her bir seansın 20 dakika sürdüğü oyunlar, 20 kişilik gruplar halinde yapılacak ve 28 Ocak Pazar günü 12.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Etkinliğe 3-7 yaş aralığındaki çocuklar katılabilecek.