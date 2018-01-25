Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümraniye’de en az iki kişi olduğu değerlendirilen hırsızlar, son günlerde eczanelere dadandı. Hırsızlar, son üç günde 6 eczaneye girdi. Gecede iki eczaneyi hedef aldıkları belirlenen hırsızlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Bu hırsızlıklardan biri Parseller Mahallesi’ndeki bir eczanede önceki gün sabah saat 06.40 sıralarında gerçekleşti. Görüntülere göre eczanenin önüne gelen iki kişi bir süre çevreyi kontrol ediyor.

İçlerinden biri gözetlemeye devam ederken yüzünü atkıyla kapatan ve montonun kapüşonuyla başını örterek kendini gizleyen diğer kişi ise eline aldığı büyük bir taş ile eczanenin camına vuruyor. Ardından cama peş peşe tekme atan hırsız, içeri girip kasanın bulunduğu tarafa yöneliyor.



40 SANİYEDE HIRSIZLIK

Kasanın bulunduğu çekmeceyi tespit eden hırsız, kısa bir sürede bulduğu para kasasını alarak dışarı çıkıyor.

Hırsız, tüm bunları 40 saniyede gerçekleştirdikten sonra dışarıda gözcülük yapan suç ortağıyla birlikte olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

Bir başka hırsızlık olayı ise dün sabaha karşı Necip Fazıl Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan eczanede yaşandı. O anlarda da kameralar kayıttaydı. Görüntülere göre hırsızlık çetesi, bu kez saat 03.00 sıralarında eczanenin önüne beyaz bir araçla geliyor. Hırsızlardan biri araçtan inerek eline aldığı bir taşla hızla eczanenin camlarını kırarak, kasaya yöneliyor. Tek tek çekmeceleri karıştıran hırsız, bu kez istediğini bulamayınca da hızla koşarak dışarıda bekleyen araca binip kaçıyor.

Polis, altı eczanenin de güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Polis, hırsızların aynı kişiler olduğunu değerlendiriyor.