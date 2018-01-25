Gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nun Ankara yönü trafiğe kapandı. Gülek Boğazı Mevkii'nde çok sayıda araç bekletildi. Kapanan yolla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan sürücüler, otoyolun Adana'dan Ankara yönüne girilmemesini önerdi. Yaklaşık 1 saat tek yönlü kapalı olan yolun açılması için ekipler çalışmalarını hızlandırdı.
Kar yağışı Adana'da yol kapattı
25.01.2018 - 09:29 | Son Güncelleme: 25.01.2018 - 09:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'nın Pozantı ilçesinde aşırı kar yağışı nedeniyle Adana- Pozantı- Ankara Otoyolu'nda ulaşım tek yönden sağlanıyor.
Etiketler : Adana,kar,
539026 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/539026.aspx
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